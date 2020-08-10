Российский клуб заплатил миллион евро за воспитанника "Тобола"

В прошедшем сезоне он провел 25 матчей.

Александр Зуев. Фото: ФК "Рубин"©
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Сегодня 18:36
Казанский "Рубин" заплатил 1 миллион евро за трансфер уроженца Костаная Александра Зуева, сообщает Inkazan.ru

Вчера, 10 августа, клуб объявил, что подписал четырехлетний контракт с Зуевым. Футболист, который в этом сезоне переквалифицировался в левого защитника, играл за "Рубин" на правах аренды - права на него принадлежали "Ростову".

За казанцев Зуев провел 25 матчей во всех турнирах, забив один гол и отдав два ассиста. Клуб не уточнил сумму трансфера. На данный момент Transfermarkt оценивает игрока в 2 миллиона евро, а его контракт с "Ростовом" действовал еще два года. 

Для 24-летнего Зуева "Рубин" стал третьей командой в российской премьер-лиге. Ранее он также выступал за "Крылья Советов" и московский "Спартак". 

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Родился Зуев в Костанае. Футболом он начинал заниматься в детской школе "Тобола", а в 2005 году вместе с семьей переехал в Челябинск. На юношеском уровне игрок выступал за клуб "Чертаново".

В 2013 году Зуев в составе юношеской сборной России (до 17 лет) стал чемпионом Европы. Через год вместе с командой он дошел до финала Евро (до 19 лет). Также хавбек выступал за молодежную сборную. 

В 2016 году российские СМИ сообщали, что Зуев получил предложение от Казахстанской федерации футбола (КФФ). Правила ФИФА разрешают ему в будущем выступать за Казахстан. 
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