Российский клуб заплатил миллион евро за воспитанника "Тобола"

Казанский "Рубин
" заплатил 1 миллион евро за трансфер уроженца Костаная Александра Зуева
, сообщает Inkazan.ru
.
Вчера, 10 августа, клуб объявил
, что подписал четырехлетний контракт с Зуевым. Футболист, который в этом сезоне переквалифицировался в левого защитника, играл за "Рубин" на правах аренды - права на него принадлежали "Ростову
".
За казанцев Зуев провел 25 матчей во всех турнирах, забив один гол и отдав два ассиста. Клуб не уточнил сумму трансфера. На данный момент Transfermarkt
оценивает игрока в 2 миллиона евро, а его контракт с "Ростовом" действовал еще два года.
Для 24-летнего Зуева "Рубин" стал третьей командой в российской премьер-лиге. Ранее он также выступал за "Крылья Советов" и московский "Спартак".
В "Рубине" высказались о переходе футболиста сборной Казахстана из "Кайрата"
Родился Зуев в Костанае. Футболом он начинал заниматься в детской школе "Тобола
", а в 2005 году вместе с семьей переехал в Челябинск. На юношеском уровне игрок выступал за клуб "Чертаново".
В 2013 году Зуев в составе юношеской сборной России (до 17 лет) стал чемпионом Европы. Через год вместе с командой он дошел до финала Евро (до 19 лет). Также хавбек выступал за молодежную сборную.
В 2016 году российские СМИ сообщали
, что Зуев получил предложение от Казахстанской федерации футбола (КФФ). Правила ФИФА разрешают ему в будущем выступать за Казахстан.