Футболист российского клуба рассказал о любви к творчеству казахстанского рэпера

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Экс-форвард четырех казахстанских команд, а ныне форвард российского "Рубина" Джордже Деспотович в интервью "Бизнес Online" рассказал, что выучить русский язык ему помогла музыка, а любимым исполнителем назвал казахстанского рэпера Jah Khalib.
В казанский клуб 28-летний Деспотович перешел 21 июля, подписав трехлетний контракт. До этого серб играл за "Оренбург", где был капитаном и за 43 матча в российской премьер-лиге забил 12 голов.
"Переход в "Рубин" - это большой шаг вперед, - заявил Деспотович. - Теперь мне нужно проявить себя здесь и помочь клубу, чтобы сделать новый большой шаг. И так поэтапно. Но я не думаю, как бы поскорее уехать в европейский чемпионат.
По-моему, чемпионат России - самый лучший. На полном серьезе думаю, что это вообще лучшая страна для футбола. Лично мне тут все нравится, я чувствую себя здесь как на родине. Язык я уже хорошо знаю, люди мне близки, местные жители мне очень нравятся.
Русский язык дался мне легко, возможно, из-за небольшой схожести с сербским. Но я не занимался персонально с учителем или репетитором. Я просто общался с одноклубниками в раздевалке, на поле - впитывал, что они говорят. Пытался узнавать у них новые слова, фразы. И так постепенно выучил язык. А еще мне помогло то, что я слушал русские песни. Причем это разные композиции, все названия и имена не вспомню, но в основном слушал рэп. Люблю Jah Khalib, особенно песню "Созвездие ангела". Русская музыка мне нравится".
До России Деспотович выступал в Казахстане. В 2015 году он играл за "Жетысу" и "Кайрат", а с 2016-го - за "Астану", из которой в первой половине сезона-2017 уходил в аренду в "Тобол". Всего в КПЛ Деспотович забил 30 голов в 96 матчах и трижды стал чемпионом.
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