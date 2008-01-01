Футболист сборной Казахстана близок к переходу в клуб российской премьер-лиги

Полузащитник сборной Казахстана по футболу Александр Меркель
может продолжить карьеру в России.
По информации "Чемпионата
", 28-летний игрок близок к переходу в "Сочи". Этим летом Меркель стал свободным агентом. Ранее сообщалось, что "Локомотив" и несколько других клубов РПЛ заинтересованы
в подписании контракта с хавбеком.
Добавим, что в составе "Сочи" уже есть казахстанец - недавно Акмаль Бахтияров продлил контракт
с российским клубом.
Александр Меркель отказал "Астане" и решил последовать за Исламханом
Последним клубом Меркеля был "Хераклес"
, за который он выступал с 2018 года. В минувшем сезоне он провел 25 матчей, забил два мяча и отдал четыре голевые передачи.
Также Меркель выступал за "Милан"
в 2009-2011 годах, после чего был продан в "Дженоа"
за 6,5 миллиона евро. До перехода в нидерландский клуб он выступал за австрийскую "Адмиру"
, немецкий "Бохум"
, итальянские "Удинезе"
и "Пизу"
, швейцарский "Грассхопперс"
и английский "Уотфорд".
С 2007 по 2011 год футболист играл за юношеские и молодежные сборные Германии разных возрастов, дебют в команде до 19 лет состоялся в матче со сборной Чехии (1:1), где Меркель забил один мяч. В 2015 году стало известно, что Меркель согласился выступать за сборную Казахстана. С тех пор он провел за национальную команду три матча.