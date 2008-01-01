Футболист сборной Казахстана близок к переходу в клуб российской премьер-лиги

Хавбек играл за "Милан".

Александр Меркель. Фото: КФФ
Новости спорта Футбол Россия
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Сегодня 09:00
Полузащитник сборной Казахстана по футболу Александр Меркель может продолжить карьеру в России.

По информации "Чемпионата", 28-летний игрок близок к переходу в "Сочи". Этим летом Меркель стал свободным агентом. Ранее сообщалось, что "Локомотив" и несколько других клубов РПЛ заинтересованы в подписании контракта с хавбеком.

Добавим, что в составе "Сочи" уже есть казахстанец - недавно Акмаль Бахтияров продлил контракт с российским клубом.

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Последним клубом Меркеля был "Хераклес", за который он выступал с 2018 года. В минувшем сезоне он провел 25 матчей, забил два мяча и отдал четыре голевые передачи.

Также Меркель выступал за "Милан" в 2009-2011 годах, после чего был продан в "Дженоа" за 6,5 миллиона евро. До перехода в нидерландский клуб он выступал за австрийскую "Адмиру", немецкий "Бохум", итальянские "Удинезе" и "Пизу", швейцарский "Грассхопперс" и английский "Уотфорд".

С 2007 по 2011 год футболист играл за юношеские и молодежные сборные Германии разных возрастов, дебют в команде до 19 лет состоялся в матче со сборной Чехии (1:1), где Меркель забил один мяч. В 2015 году стало известно, что Меркель согласился выступать за сборную Казахстана. С тех пор он провел за национальную команду три матча.
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Сегодня 09:00
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