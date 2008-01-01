Клуб российской премьер-лиги купил воспитанника "Тобола"

Он имеет право выступать за сборную Казахстана.

Александр Зуев. Фото: ФК "Рубин"©
Новости спорта Футбол Россия
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Вчера 22:39
Уроженец Костаная Александр Зуев подписал четырехлетний контракт с "Рубином". 

Казанский клуб на официальном сайте объявил, что выкупил права на 24-летнего футболиста у "Ростова". В минувшем сезоне он выступал за "Рубин" на правах аренды и в 25 матчах во всех турнирах забил один гол и отдал два ассиста. 

Сумма трансфера Зуева пока не уточняется. На данный момент Transfermarkt оценивает игрока в 2 миллиона евро, а его контракт с "Ростовом" действовал еще два года. 

Для Зуева "Рубин" стал третьей командой в российской премьер-лиге. Ранее он также выступал за "Крылья Советов" и московский "Спартак". 

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Родился Зуев в Костанае. Футболом он начинал заниматься в детской школе "Тобола", а в 2005 году вместе с семьей переехал в Челябинск. На юношеском уровне игрок выступал за клуб "Чертаново".

В 2013 году Зуев в составе юношеской сборной России (до 17 лет) стал чемпионом Европы. Через год вместе с командой он дошел до финала Евро (до 19 лет). Также хавбек выступал за молодежную сборную. 

В 2016 году российские СМИ сообщали, что Зуев получил предложение от Казахстанской федерации футбола (КФФ). Правила ФИФА разрешают ему в будущем выступать за Казахстан. 
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Футбол Россия
0
Вчера 22:39
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