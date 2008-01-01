Клуб российской премьер-лиги купил воспитанника "Тобола"

Уроженец Костаная Александр Зуев
подписал четырехлетний контракт с "Рубином
".
Казанский клуб на официальном сайте
объявил, что выкупил права на 24-летнего футболиста у "Ростова
". В минувшем сезоне он выступал за "Рубин" на правах аренды и в 25 матчах во всех турнирах забил один гол и отдал два ассиста.
Сумма трансфера Зуева пока не уточняется. На данный момент Transfermarkt
оценивает игрока в 2 миллиона евро, а его контракт с "Ростовом" действовал еще два года.
Для Зуева "Рубин" стал третьей командой в российской премьер-лиге. Ранее он также выступал за "Крылья Советов" и московский "Спартак".
В "Рубине" высказались о переходе футболиста сборной Казахстана из "Кайрата"
Родился Зуев в Костанае. Футболом он начинал заниматься в детской школе "Тобола
", а в 2005 году вместе с семьей переехал в Челябинск. На юношеском уровне игрок выступал за клуб "Чертаново".
В 2013 году Зуев в составе юношеской сборной России (до 17 лет) стал чемпионом Европы. Через год вместе с командой он дошел до финала Евро (до 19 лет). Также хавбек выступал за молодежную сборную.
В 2016 году российские СМИ сообщали
, что Зуев получил предложение от Казахстанской федерации футбола (КФФ). Правила ФИФА разрешают ему в будущем выступать за Казахстан.