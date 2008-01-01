Клуб казахстанца сделал камбэк в матче с двумя пенальти и отобрал очки у "Спартака"

Игрок недавно продлил контракт с командой.

Фото: ФК "Сочи"
Новости спорта Футбол Россия
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Сегодня 07:29
Футболисты "Сочи", игроком которого является полузащитник сборной Казахстана Акмаль Бахтияров, сыграл вничью с московским "Спартаком" в первом туре чемпионата России по футболу.

Встреча прошла в Москве и завершилась со счетом 2:2. В составе "Спартака" голы забили Александр Соболев (8-я минута) и Джордан Ларссон (10-я). У "Сочи" отличились Дмитрий Полоз с пенальти (15-я) и Кристиан Нобоа, также реализовавший 11-метровый (90+1).

Бахтияров, недавно продливший контракт с "Сочи", в заявку на игру не попал.







Следующий матч "Сочи" проведет 14 августа дома против "Химок".

Напомним, в "Сочи" Бахтияров перешел в январе 2019 года. В минувшем сезоне он провел два матча в рамках российской премьер-лиги и одну игру в Кубке России.
Метки:
Сочи ФК Спартак Москва Премьер-лига России Бахтияров Акмаль
Футбол Россия
0
Сегодня 07:29
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