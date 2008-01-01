Клуб казахстанца сделал камбэк в матче с двумя пенальти и отобрал очки у "Спартака"

Футболисты "Сочи"
, игроком которого является полузащитник сборной Казахстана Акмаль Бахтияров
, сыграл вничью с московским "Спартаком"
в первом туре чемпионата России по футболу.
Встреча прошла в Москве и завершилась со счетом 2:2. В составе "Спартака" голы забили Александр Соболев (8-я минута) и Джордан Ларссон (10-я). У "Сочи" отличились Дмитрий Полоз с пенальти (15-я) и Кристиан Нобоа, также реализовавший 11-метровый (90+1).
Бахтияров, недавно продливший
контракт с "Сочи", в заявку на игру не попал.
Следующий матч "Сочи" проведет 14 августа дома против "Химок".
Напомним, в "Сочи" Бахтияров перешел в январе 2019 года. В минувшем сезоне он провел два матча в рамках российской премьер-лиги и одну игру в Кубке России.