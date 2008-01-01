В России оценили дебют футболиста молодежной сборной Казахстана

Российская газета "Комсомольская правда" высказалась о дебюте полузащитника молодежной сборной Казахстана Армана Кенесова за "СКА-Хабаровск".

Напомним, это произошло в гостевой игре второго тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ) с ивановским "Текстильщиком". 19-летний Кенесов вышел на поле на 81-й минуте, его команда проиграла со счетом 0:1.

"Единственный опасный момент у ворот соперника создал Базелюк пробивший стандарт, но голкипер хозяев поля был на месте и без труда взял мяч в руки. Порадовал Арман Кенесов, новичок СКА, вышедший на последних минутах матча, однако его стараний не хватило чтобы выправить игру", - пишет СМИ.

О подписании трехлетнего контракта с Кенесовым "СКА-Хабаровск" объявил 7 августа. Футболист является воспитанником Иртыша", за который в 2019 году сыграл 12 матчей в КПЛ, забив один гол и отдав один ассист. За молодежную сборную Казахстана он провел одну игру в отборочном цикле Евро-2021.