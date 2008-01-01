Зайнутдинов помог "Ростову" стартовать с победы в новом сезоне российской премьер-лиги

Казахстанец вышел в старте.

Бахтиер Зайнутдинов (слева). Фото: ФК "Ростов"©
Новости спорта Футбол Россия
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Вчера 23:23
Полузащитник сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов помог "Ростову" стартовать с победы в новом сезоне российской премьер-лиги, передает корреспондент Vesti.kz

В первом туре его команда в гостях обыграла "Тамбов" - 1:0. Исход игры в Саранске решил гол Павла Мамаева на 21-й минуте. 

В этом матче Зайнутдинов вышел в стартовом составе. На 34-й минуте казахстанец получил желтую карточку, а на 71-й был заменен на Хорена Байрамяна

Во втором туре "Ростов" дома примет "Зенит", который в 2020 году выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок России. Игра пройдет 15 августа и начнется в 23:00 по времени Нур-Султана. 

Предыдущий сезон "Ростов" завершил на пятом месте, пробившись в Лигу Европы, а 22-летний Зайнутдинов записал в свой актив три гола и два ассиста. За российский клуб он выступает с начала 2019 года. 
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Футбол Россия
0
Вчера 23:23
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