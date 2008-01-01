Футболист молодежной сборной Казахстана дебютировал за российский клуб

Он подписал контракт на три года.

Арман Кенесов. Фото: ФК "Иртыш"©
Новости спорта Футбол Россия
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Сегодня 21:51
Полузащитник молодежной сборной Казахстана Арман Кенесов дебютировал за российский "СКА-Хабаровск", передает корреспондент Vesti.kz

Это случилось в гостевой игре второго тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ) с ивановским "Текстильщиком". На поле Кенесов появился на 81-й минуте при счете 0:1. В оставшееся время этот результат не изменился - его команда потерпела первое поражение в сезоне.  

О подписании трехлетнего контракта с 19-летним Кенесовым "СКА-Хабаровск" объявил вчера, 7 августа, представив его оригинальным видео. В ФНЛ он будет играть как лимитчик - казахстанцы не считаются легионерами в России.

Отметим, что Кенесов - воспитанник "Иртыша", за который в 2019 году сыграл 12 матчей в КПЛ, забив один гол и отдав один ассист. За молодежную сборную Казахстана он провел одну игру в отборочном цикле Евро-2021.
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Кенесов Арман СКА-Хабаровск Казахстанцы за границей
Футбол Россия
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Сегодня 21:51
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