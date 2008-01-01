Футболист молодежной сборной Казахстана дебютировал за российский клуб

Полузащитник молодежной сборной Казахстана Арман Кенесов
дебютировал за российский "СКА-Хабаровск
", передает корреспондент Vesti.kz
.
Это случилось в гостевой игре второго тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ) с ивановским "Текстильщиком". На поле Кенесов появился на 81-й минуте при счете 0:1. В оставшееся время этот результат не изменился - его команда потерпела первое поражение в сезоне.
О подписании
трехлетнего контракта с 19-летним Кенесовым "СКА-Хабаровск" объявил вчера, 7 августа, представив его оригинальным видео
. В ФНЛ он будет играть как лимитчик - казахстанцы не считаются легионерами в России.
Отметим, что Кенесов - воспитанник "Иртыша", за который в 2019 году сыграл 12 матчей в КПЛ, забив один гол и отдав один ассист. За молодежную сборную Казахстана он провел одну игру в отборочном цикле Евро-2021.