Прямая трансляция первого матча Зайнутдинова в новом сезоне РПЛ

Сегодня, 8 августа, "Ростов"
, за который выступает футболист сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов
, стартует в новом сезоне российской премьер-лиги
, сообщает корреспондент Vesti.kz
.
В рамках первого тура его команда в гостях сыграет против "Тамбова"
. Встреча состоится в Саранске и начнется в 21:30 по времени Нур-Султана.
Ожидается, что она пройдет
со зрителями.
Ссылки прямой трансляции будут доступны ближе к началу матча.
Отметим, что по итогам чемпионата России-2019/20 "Ростов" занял пятое место в турнирной таблице и в следующем сезоне выступит в Лиге Европы. Зайнутдинов, защищающий цвета российского клуба с прошлого года, провел 17 матчей в РПЛ (четыре гола, две голевые передачи), а также две игры в Кубке России.
"Тамбов" в свою очередь финишировал на 14-м месте из 16.