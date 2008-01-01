Прямая трансляция первого матча Зайнутдинова в новом сезоне РПЛ

Он состоится в Саранске.

Бахтиер Зайнутдинов. Фото: ФК "Ростов"©
Новости спорта Футбол Россия
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Сегодня 13:02
Сегодня, 8 августа, "Ростов", за который выступает футболист сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов, стартует в новом сезоне российской премьер-лиги, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В рамках первого тура его команда в гостях сыграет против "Тамбова". Встреча состоится в Саранске и начнется в 21:30 по времени Нур-Султана.

Ожидается, что она пройдет со зрителями.

Ссылки прямой трансляции будут доступны ближе к началу матча.

Отметим, что по итогам чемпионата России-2019/20 "Ростов" занял пятое место в турнирной таблице и в следующем сезоне выступит в Лиге Европы. Зайнутдинов, защищающий цвета российского клуба с прошлого года, провел 17 матчей в РПЛ (четыре гола, две голевые передачи), а также две игры в Кубке России.

"Тамбов" в свою очередь финишировал на 14-м месте из 16.
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Футбол Россия Премьер-лига России Ростов ФК Зайнутдинов Бахтиер Казахстанцы за границей Сборная РК по футболу
Футбол Россия
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Сегодня 13:02
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