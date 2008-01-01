"Зенит" вслед за чемпионатом и Кубком России выиграл Суперкубок

Матч прошел в Москве.

Фото: ФК "Зенит"©
Новости спорта Футбол Россия
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Сегодня 00:11
Санкт-петербургский "Зенит" вслед за чемпионством и Кубком России завоевал Суперкубок страны, передает корреспондент Vesti.kz

В матче открытия нового сезона команда Сергея Семака на "ВЭБ Арене" в Москве встречалась с "Локомотивом", который стал серебряным призером. Матч завершился со счетом 2:1. На голы форварда Артема Дзюбы на 14-й минуте и Магомеда Оздоева на 69-й "Локо" смог ответить лишь мячом хорватского защитника Ведрана Чорлуки на 72-й. 

Для "Зенита" этот Суперкубок стал пятым в истории (2008, 2011, 2015, 2016, 2020). Также питерцы трижды проигрывали в матчах за этот трофей (2012, 2013, 2019). 

Чаще всех в Суперкубках поражение терпит "Локо" - этот проигрыш стал пятым в истории (2008, 2015, 2017, 2018). Также у клуба три победы (2003, 2005, 2019). 

Метки:
Зенит Локомотив Москва Премьер-лига России
Футбол Россия
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Сегодня 00:11
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