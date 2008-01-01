"Зенит" вслед за чемпионатом и Кубком России выиграл Суперкубок

Санкт-петербургский "Зенит
" вслед за чемпионством и Кубком России завоевал Суперкубок страны, передает корреспондент Vesti.kz
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В матче открытия нового сезона команда Сергея Семака
на "ВЭБ Арене" в Москве встречалась с "Локомотивом
", который стал серебряным призером. Матч завершился со счетом 2:1. На голы форварда Артема Дзюбы
на 14-й минуте и Магомеда Оздоева
на 69-й "Локо" смог ответить лишь мячом хорватского защитника Ведрана Чорлуки
на 72-й.
Для "Зенита" этот Суперкубок стал пятым в истории (2008, 2011, 2015, 2016, 2020). Также питерцы трижды проигрывали в матчах за этот трофей (2012, 2013, 2019).
Чаще всех в Суперкубках поражение терпит "Локо" - этот проигрыш стал пятым в истории (2008, 2015, 2017, 2018). Также у клуба три победы (2003, 2005, 2019).