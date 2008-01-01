Казахстанский футболист после скандального ухода из "Кайрата" близок к трансферу в российский клуб

Полузащитник молодежной сборной Казахстана Рамазан Оразов
близок к подписанию контракта с российской "Чайкой
", сообщает журналист Айдын Кожахмет
в своем телеграм-канале
.
В марте Оразов покинул
"Кайрат", в котором проделал путь от академии до главной команды, и перешел в латвийский "Даугавпилс". Дебютировать за новую команду хавбек не успел, так как не мог покинуть
Казахстан из-за ситуации с коронавирусом.
В начале июля "Кайрат" сообщил
о поданном иске в ФИФА на "Даугавпилс" и потребовал компенсацию за Оразова. В латвийском клубе же уверены
, что переход состоялся по всем правилам.
По данным Кожахмета, Оразов приглянулся руководству "Чайки", а контракт будет подписан в ближайшие дни. Клуб, которым владеет бизнесмен Андрей Чайка, проводит свой второй сезон в Футбольной национальной лиге (ФНЛ) - это второй уровень после премьер-лиги. С этого года казахстанцы не считаются легионерами в чемпионате России.
22-летний Оразов находился в системе "Кайрата" с 2012 года. В КПЛ он дебютировал в 2018 году. В сезоне-2019 хавбек провел 20 матчей в чемпионате и отметился тремя ассистами, а в четырех играх Лиги Европы забил один гол.