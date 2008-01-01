"Первый казах в истории". Как болельщики российского клуба встретили трансфер казахстанца

Контракт подписан на три года.

Арман Кенесов. Фото: ФК "Иртыш"©
Новости спорта Футбол Россия
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Сегодня 17:48
Болельщики футбольного клуба "СКА-Хабаровск" достаточно тепло восприняли новость о подписании долгосрочного контракта с полузащитником молодежной сборной Казахстана Арманом Кенесовым, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Вот как отреагировали подписчики клуба в соцсетях:

"На 3 года... Радует, что подписываем перспективных игроков на несколько лет"

"Успехов в нашем клубе!"

"Добро пожаловать!"

"Посмотрим как проявит себя в составе армейцев. Первый казах в истории клуба"

"Радует, что молодых стали в команду искать" 

Добрые слова в свой адрес игрок услышал и от соотечественников. Многие из них пожелали ему успехов в новом клубе и чтобы травмы обошли его стороной.

На самом деле Кенесов - не первый казахстанец, который будет выступать за "СКА-Хабаровск". В 2002-м его цвета защищал уроженец Темиртау Виталий Артемов.

Отметим, что соглашение с 19-летним игроком рассчитано на три года. В новой команде он будет выступать под номером 80.

Казахстанцы с нового сезона не считаются легионерами в России, поэтому в "СКА-Хабаровске" Кенесов будет играть как лимитчик - в Футбольной национальной лиге (ФНЛ) клуб должен обязательно выпускать в старте одного игрока не старше 1999 года рождения. 

В предыдущем сезоне "СКА-Хабаровск" финишировал на седьмом месте. Новый чемпионат "армейцы" начали с гостевой победы над "Аланией" - 4:2. Следующий матч проведут также на выезде против "Текстильщика" 8 августа.

Кенесов - воспитанник "Иртыша", за который в 2019 году сыграл 12 матчей в КПЛ, забив один гол и отдав один ассист. За молодежную сборную Казахстана провел одну игру в отборочном цикле Евро-2021.

Текущая стоимость футболиста, по данным Transfermarkt, составляет 200 тысяч евро.
Метки:
Футбол КПЛ-2020 Иртыш ФК СКА-Хабаровск Россия Футбольные трансферы Казахстанцы за границей Сборная РК по футболу
Футбол Россия
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Сегодня 17:48
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