"Это че, японец?". Российский клуб оригинально представил новичка из Казахстана

Клуб сделал отсылку к трансферу 2019 года.

Арман Кенесов. Фото: ФК "Иртыш"©
Новости спорта Футбол Россия
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Сегодня 15:35
Российский "СКА-Хабаровск" оригинально представил казахстанского новичка Армана Кенесова, передает корреспондент Vesti.kz

Клуб опубликовал видео в Instagram, в котором сделал отсылку на трансфер годичной давности - тогда команду пополнил японский полузащитник Минори Сато, с которым расстались 1 июня.

Видео с Сато



О подписании трехлетнего контракта с Кенесовым "СКА-Хабаровск" объявил сегодня, 7 августа. В новой команде 19-летний полузащитник будет играть как лимитчик - казахстанцы не считаются легионерами в России. 

Отметим, что Кенесов - воспитанник "Иртыша", за который в 2019 году сыграл 12 матчей в КПЛ, забив один гол и отдав один ассист. За молодежную сборную Казахстана он провел одну игру в отборочном цикле Евро-2021.

В прошлом сезоне "СКА-Хабаровск" занял седьмое место в ФНЛ, которая считается вторым уровнем чемпионата России после премьер-лиги. Новый сезон клуб начал с гостевой победы над "Аланией" - 4:2. В сезоне 2017/18 хабаровчане впервые в своей истории выступили в РПЛ, но заняли последнее, 16-е, место.
Метки:
Кенесов Арман СКА-Хабаровск Футбольные трансферы Япония
Футбол Россия
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Сегодня 15:35
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