Российский "СКА-Хабаровск"
оригинально представил казахстанского новичка Армана Кенесова
, передает корреспондент Vesti.kz
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Клуб опубликовал видео в Instagram, в котором сделал отсылку на трансфер годичной давности - тогда команду пополнил японский полузащитник Минори Сато
, с которым расстались 1 июня.
Видео с Сато
:
О подписании трехлетнего контракта с Кенесовым "СКА-Хабаровск" объявил
сегодня, 7 августа. В новой команде 19-летний полузащитник будет играть как лимитчик - казахстанцы не считаются легионерами в России.
Отметим, что Кенесов - воспитанник "Иртыша", за который в 2019 году сыграл 12 матчей в КПЛ, забив один гол и отдав один ассист. За молодежную сборную Казахстана он провел одну игру в отборочном цикле Евро-2021.
В прошлом сезоне "СКА-Хабаровск" занял седьмое место в ФНЛ, которая считается вторым уровнем чемпионата России после премьер-лиги. Новый сезон клуб начал с гостевой победы над "Аланией" - 4:2. В сезоне 2017/18 хабаровчане впервые в своей истории выступили в РПЛ, но заняли последнее, 16-е, место.