Полузащитник молодежной сборной Казахстанастал игроком российского "". Об этом объявила пресс-служба клуба.Контракт Кенесова рассчитан на три года. Сейчас футболисту 19 полных лет, но уже 4 сентября ему исполнится 20. В новой команде он будет выступать под номером 80.Казахстанцы с нового сезона не считаются легионерами в России, поэтому в "СКА-Хабаровске" Кенесов будет играть как лимитчик - в Футбольной национальной лиге (ФНЛ) клуб должен обязательно выпускать в старте одного игрока не старше 1999 года рождения.Отметим, что Кенесов - воспитанник "Иртыша", за который в 2019 году сыграл 12 матчей в КПЛ, забив один гол и отдав один ассист. За молодежную сборную Казахстана он провел одну игру в отборочном цикле Евро-2021.В прошлом сезоне "СКА-Хабаровск" занял седьмое место в ФНЛ, которая считается вторым уровнем чемпионата России после премьер-лиги. Новый сезон клуб начал с гостевой победы над "Аланией" - 4:2. В сезоне 2017/18 хабаровчане впервые в своей истории выступили в РПЛ, но заняли последнее, 16-е, место.