Российский клуб объявил о подписании футболиста молодежной сборной Казахстана

Он будет играть как лимитчик.

Арман Кенесов. Фото: ФК "Иртыш"©
Новости спорта Футбол Россия
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Сегодня 15:15
Полузащитник молодежной сборной Казахстана Арман Кенесов стал игроком российского "СКА-Хабаровска". Об этом объявила пресс-служба клуба. 

Контракт Кенесова рассчитан на три года. Сейчас футболисту 19 полных лет, но уже 4 сентября ему исполнится 20. В новой команде он будет выступать под номером 80. 

Казахстанцы с нового сезона не считаются легионерами в России, поэтому в "СКА-Хабаровске" Кенесов будет играть как лимитчик - в Футбольной национальной лиге (ФНЛ) клуб должен обязательно выпускать в старте одного игрока не старше 1999 года рождения. 

Отметим, что Кенесов - воспитанник "Иртыша", за который в 2019 году сыграл 12 матчей в КПЛ, забив один гол и отдав один ассист. За молодежную сборную Казахстана он провел одну игру в отборочном цикле Евро-2021.

В прошлом сезоне "СКА-Хабаровск" занял седьмое место в ФНЛ, которая считается вторым уровнем чемпионата России после премьер-лиги. Новый сезон клуб начал с гостевой победы над "Аланией" - 4:2. В сезоне 2017/18 хабаровчане впервые в своей истории выступили в РПЛ, но заняли последнее, 16-е, место. 
Метки:
Кенесов Арман СКА-Хабаровск Иртыш ФК Футбольные трансферы Сборная РК по футболу
Футбол Россия
0
Сегодня 15:15
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