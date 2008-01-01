Клуб РПЛ обратил внимание на игрока "Астаны" и сборной Казахстана

Защитник "Астаны" и сборной Казахстана по футболу Дмитрий Шомко в текущее лето мог перейти в российский "Урал", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Клуб из Екатеринбурга искал левого защитника и обратил внимание на 30-летнего казахстанца.

"Урал" сделал предложение Шомко, однако тот решил сосредоточиться на выступлениях за "Астану". Приоритетом для футболиста является постоянная игра в еврокубках.

Не исключено, что позже Шомко вернется к вопросу о переходе в одну из команд российской премьер-лиги.

Стоит добавить, что минувшей зимой "Урал" также рассматривал кандидатуру другого казахстанца - Романа Муртазаева, который в итоге перешел в костанайский "Тобол".

В сезоне-2019/20 екатеринбуржцы заняли в РПЛ 11 место. В команде на позиции левого защитника выступает этнический казах Исламжан Насыров, сыгравший семь матчей в минувшем сезоне.

В 2016 году в составе "Урала" четыре игры провел полузащитник сборной Казахстана Георгий Жуков. В 2010-2011 годах клуб тренировал казахстанский специалист Дмитрий Огай, который не смог вывести команду в РПЛ.