Оказавшийся ненужным "Кайрату" легионер сменил клуб в РПЛ

Защитник ЦСКА Седрик Гогуа
арендован волгоградским "Ротором" на сезон-2020/2021, сообщается на официальном сайте "красно-синих".
Пресс-служба московского клуба отмечает, что соглашение не предусматривает опцию выкупа.
Гогуа пополнил
состав ЦСКА летом 2019 года. "Армейцы" приобрели защитника у "Тамбова" в ходе прошедшего сезона. В составе ЦСКА он принял участие в четырех матчах и забил один гол, который стал победным в матче с тульским "Арсеналом".
"Ротор" в рамках досрочно завершенного сезона ФНЛ стал победителем турнира и получил право на повышение в классе.
Напомним, с июля 2017 по март 2018 года Гогуа выступал за "Кайрат"
и "Кайрат А" (ныне - "Кайрат-Жастар") из первой лиги. За главную команду алматинцев он провел один матч в Суперкубке Казахстана-2018 против "Астаны" (0:3), после чего был отзаявлен клубом.
После "Кайрата" Гогуа перешел в российский "СКА-Хабаровск", но ни разу не сыграл за него. В европейской карьере ивуарийца также были латвийский "Даугавпилс" и "Рига", сербский "Партизан" и финские СИК и "Керхо-07".