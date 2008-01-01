Футболист молодежной сборной Казахстана подписал контракт с клубом РПЛ

Игрок молодежной сборной Казахстана Акмаль Бахтияров заключил новое соглашение с российским клубом "Сочи", сообщает корреспондент Vesti.kz. Ранее он рассматривал возможность с переходом в другую команду.



Бахтияров продлил контракт с "Сочи" на два года. С будущего сезона казахстанец не будет считаться легионером в чемпионате России.



В розыгрыше 2019/20 Бахтияров провел два матча в рамках российской премьер-лиги и одну игру в Кубке России. При этом, игрок еще не проводил официальных матчей под руководством Владимира Федотова, который возглавил "Сочи" зимой 2020 года.



В минувшем сезоне чемпионата России "Сочи" занял 12-е место в турнирной таблице. Первый официальный матч в РПЛ 2020/21 "Сочи" сыграет 9 августа против "Спартака" в Москве.



Напомним, что Бахтияров перебрался в "Сочи" в январе 2019 года. Ранее 22-летний вингер выступал за "Кайрат" и армянский "Арцах".

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