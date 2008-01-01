"Возвращение в КПЛ не будет шагом назад". Экс-главный тренер сборной Казахстана высказался о будущем Куата

Бывший главный тренер сборной Казахстана по футболу и клубов КПЛ Вахид Масудов заявил, что экс-игроку "Оренбурга" Исламбеку Куату пойдет на пользу смена команды в российской премьер-лиге. В комментарии корреспонденту Vesti.kz он также отметил, что Куат мог бы вернуться в КПЛ.



"У Куата, наверное, в "Оренбурге" не получилось в первую очередь потому, что он, находясь там, заболел. После этого тяжело восстанавливаться, когда при этом команда на ходу. В последних играх он даже не выступал и в заявке не находился. Конечно, если Исламбек сменит клуб, я думаю, это пойдет ему на пользу. Характер у него есть, к тому же ему, наверное, самому там понравилось, и, наверное, он захочет доказать, что чего-то стоит.



Если Куат решит вернуться в Казахстан, то это не будет для него шагом назад. В любом случае, футболисту надо играть. Если там не удастся засветиться и закрепиться, то, конечно, надо возвращаться сюда и доказывать свою состоятельность здесь. Играть в футбол он умеет", - заявил Масудов.



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Напомним, 27-летний Куат стал игроком "Оренбурга" 1 января и успел провести три матча - с "Крыльями Советов" (1:1), "Арсеналом" (1:0) и "Спартаком" (1:3), получив две желтые карточки.



По итогам сезона "Оренбург" занял последнее, 16-е, место и вылетел из российской премьер-лиги. После возобновления сезона в июне Куат ни разу не выходил на поле - футболист переболел коронавирусом.



Ранее Vesti.kz сообщали, что казахстанец может перебраться в "Динамо".



Также, сообщалось об интересе к Куату со стороны новичка РПЛ волгоградского "Ротора" и грозненского "Ахмата", главный тренер которого Андрей Талалаев прокомментировал данную информацию.