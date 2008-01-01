Финалист Кубка России и Универсиады стал одноклубником Зайнутдинова

Ему пожелали яркой игры.

Александр Смирнов. Фото: ФК "Химки"©
Новости спорта Футбол Россия
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Вчера 23:59
Защитник Александр Смирнов подписал контракт с "Ростовом", сообщает официальный сайт российского клуба. 

Последней командой Смирнова были "Химки", с которым он в этом году пробился в премьер-лигу и дошел до финала Кубка России. Ранее он также играл за хорватский "Новиград", "Долгопрудный" и дубль московского "Локомотива". 

В составе студенческой сборной России Смирнов в 2015 году стал серебряным призером летней Универсиады. 

"Приветствуем Александра в составе нашего дружного коллектива и желаем яркой игры в желто-синей футболке!" - говорится в заявлении клуба. 

Напомним, что за "Ростов" с января 2019 года выступает полузащитник сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов. В прошедшем сезоне 22-летний игрок провел 17 матчей в РПЛ, в которых забил четыре гола и отдал два ассиста, а его команда заняла пятое место и пробилась в Лигу Европы. 
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Футбол Россия
0
Вчера 23:59
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