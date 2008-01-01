Финалист Кубка России и Универсиады стал одноклубником Зайнутдинова

Защитник Александр Смирнов
подписал контракт с "Ростовом
", сообщает официальный сайт
российского клуба.
Последней командой Смирнова были "Химки", с которым он в этом году пробился в премьер-лигу и дошел до финала Кубка России. Ранее он также играл за хорватский "Новиград", "Долгопрудный" и дубль московского "Локомотива".
В составе студенческой сборной России Смирнов в 2015 году стал серебряным призером летней Универсиады.
"Приветствуем Александра в составе нашего дружного коллектива и желаем яркой игры в желто-синей футболке!" - говорится в заявлении клуба.
Напомним, что за "Ростов" с января 2019 года выступает полузащитник сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов
. В прошедшем сезоне 22-летний игрок провел 17 матчей в РПЛ, в которых забил четыре гола и отдал два ассиста, а его команда заняла пятое место и пробилась в Лигу Европы.