Освободил место для Куата? Заинтересовавшийся казахстанцем клуб РПЛ расстался с экс-капитаном "Спартака"

Экс-полузащитник сборной России Денис Глушаков
покинул "Ахмат
". Об этом он сообщил в Instagram.
Контракт 33-летнего игрока истек в июле. В грозненский клуб Глушаков перешел летом прошлого года из московского "Спартака", в котором был капитаном команды и становился чемпионом России. В минувшем сезоне хавбек провел 27 матчей и забил шесть голов.
Основная позиция Глушакова - центральный полузащитник. Также он может сыграть опорника или атакующего хавбека.
Ранее сообщалось, что "Ахмат" может подписать
игрока сборной Казахстана Исламбека Куата
. Его основная позиция - опорник, также он может играть на месте центрального полузащитника или правого защитника.
С января по июль Куат выступал
за "Оренбург", который вылетел из РПЛ. С нового сезона казахстанцы не будут считаться легионерами в чемпионате России.