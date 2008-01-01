Освободил место для Куата? Заинтересовавшийся казахстанцем клуб РПЛ расстался с экс-капитаном "Спартака"

Казахстанские футболисты не считаются легионерами в России.

Денис Глушаков. Фото: ФК "Ахмат"©
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Сегодня 21:50
Экс-полузащитник сборной России Денис Глушаков покинул "Ахмат". Об этом он сообщил в Instagram. 

Контракт 33-летнего игрока истек в июле. В грозненский клуб Глушаков перешел летом прошлого года из московского "Спартака", в котором был капитаном команды и становился чемпионом России. В минувшем сезоне хавбек провел  27 матчей и забил шесть голов. 

Основная позиция Глушакова - центральный полузащитник. Также он может сыграть опорника или атакующего хавбека. 

Ранее сообщалось, что "Ахмат" может подписать игрока сборной Казахстана Исламбека Куата. Его основная позиция - опорник, также он может играть на месте центрального полузащитника или правого защитника. 

С января по июль Куат выступал за "Оренбург", который вылетел из РПЛ. С нового сезона казахстанцы не будут считаться легионерами в чемпионате России. 
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Куат Исламбек Ахмат ФК Премьер-лига России Сборная РК по футболу Спартак Москва
Футбол Россия
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Сегодня 21:50
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