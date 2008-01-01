Экс-тренер сборной Казахстана оценил сезон Зайнутдинова в РПЛ и шансы игрока "Кайрата" перейти в "Рубин"

Бывший главный тренер сборной Казахстана Вахид Масудов
считает что у полузащитника Бахтиера Зайнутдинова
есть шансы стать лидером "Ростова"
. В интервью корреспонденту Vesti.kz
известный специалист также выразил сомнение относительно перспектив хавбека "Кайрата" Еркебулана Тунгышбаева
перейти в казанский "Рубин"
.
"Я думаю, у Бахи есть лидерские задатки. Он неплохо выступил в этом сезоне, зарекомендовал себя. Забил несколько хороших голоов и очень органично вписался в игровую структуру "Ростова"
По Тунгышбаеву я бы сказал так - меня терзают смутные сомнения. Я, конечно, хотел бы Еркебулана видеть там, потому что у него есть ряд хороших качеств, присущих игроку. В "Кайрате" он не до конца вписался в эту схему, не в каждой команде это удается. В "Ордабасы" он органично смотрелся, играл очень сильно, за что и был приглашен в Алматы. Надо найти свою команду", - заявил Масудов.
Отметим, что в 17 матчах Зайнутдинов забил четыре гола за "Ростов" и вошел в топ-6 лучших бомбардиров клуба. Команда заняла пятое место в сезоне РПЛ и обеспечила себе путевку в Лигу Европы на следующий сезон.
Футболист сборной Казахстана и "Кайрата" перейдет в клуб российской премьер-лиги
25-летний Тунгышбаев выступает за "Кайрат" с 2019 года и в составе алматинцев провел в премьер-лиге 17 игр, в которых результативными действиями не отметился. Ранее он успешно защищал цвета "Ордабасы", воспитанником которого и является. С 2016 года начал привлекаться в сборную Казахстана, до этого играл за юношескую и молодежную сборные. Текущая стоимость футболиста, по данным Transfermarkt, составляет 650 тысяч евро.