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Экс-тренер сборной Казахстана оценил сезон Зайнутдинова в РПЛ и шансы игрока "Кайрата" перейти в "Рубин"

Также, он высказался о перспективах Зайнутдинова в "Ростове"

Экс-тренер сборной Казахстана оценил сезон Зайнутдинова в РПЛ и шансы игрока "Кайрата" перейти в "Рубин"
Еркебулан Тунгышбаев (на переднем плане). Фото: ФК "Кайрат"©
Новости спорта Футбол Россия
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Бывший главный тренер сборной Казахстана Вахид Масудов считает что у полузащитника Бахтиера Зайнутдинова есть шансы стать лидером "Ростова". В интервью корреспонденту Vesti.kz известный специалист также выразил сомнение относительно перспектив хавбека "Кайрата" Еркебулана Тунгышбаева перейти в казанский "Рубин".

"Я думаю, у Бахи есть лидерские задатки. Он неплохо выступил в этом сезоне, зарекомендовал себя. Забил несколько хороших голоов и очень органично вписался в игровую структуру "Ростова"

По Тунгышбаеву я бы сказал так - меня терзают смутные сомнения. Я, конечно, хотел бы Еркебулана видеть там, потому что у него есть ряд хороших качеств, присущих игроку. В "Кайрате" он не до конца вписался в эту схему, не в каждой команде это удается. В "Ордабасы" он органично смотрелся, играл очень сильно, за что и был приглашен в Алматы. Надо найти свою команду", - заявил Масудов.

Отметим, что в 17 матчах Зайнутдинов забил четыре гола за "Ростов" и вошел в топ-6 лучших бомбардиров клуба. Команда заняла пятое место в сезоне РПЛ и обеспечила себе путевку в Лигу Европы на следующий сезон.

Футболист сборной Казахстана и "Кайрата" перейдет в клуб российской премьер-лиги

25-летний Тунгышбаев выступает за "Кайрат" с 2019 года и в составе алматинцев провел в премьер-лиге 17 игр, в которых результативными действиями не отметился. Ранее он успешно защищал цвета "Ордабасы", воспитанником которого и является. С 2016 года начал привлекаться в сборную Казахстана, до этого играл за юношескую и молодежную сборные. Текущая стоимость футболиста, по данным Transfermarkt, составляет 650 тысяч евро.

 

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Метки:
Сборная РК по футболу Кайрат ФК Премьер-лига России Рубин Ростов ФК Зайнутдинов Бахтиер Футбольные трансферы Ордабасы ФК

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