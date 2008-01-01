Стало известно, в какой российский клуб перейдет футболист молодежной сборной Казахстана

Как стало известно корреспонденту Vesti.kz, клуб, в который перейдет полузащитник молодежной сборной Казахстана по футболу Арман Кенесов, будет "СКА-Хабаровск".



Ранее сообщалось, что он уже прибыл в расположение этого клуба, выступающего в Футбольной национальной лиге (ФНЛ) - это второй по силе уровень чемпионата после премьер-лиги. Кенесов уже успел провести первую тренировку с новой командой.

В ближайшее время Кенесов подпишет контракт, после чего о переходе будет объявлено официально. "СКА-Хабаровск" стартовал в новом чемпионате ФНЛ с гостевой победы над "Аланией" со счетом 4:2. Во втором туре, который пройдет 8 августа, команда из Хабаровска сыграет также на выезде против "Текстильщика" из Иваново.

19-летний Кенесов - воспитанник "Иртыша", за который в 2019 году сыграл 12 матчей в КПЛ, забив один гол и отдав один ассист. За молодежную сборную Казахстана он провел одну игру в отборочном цикле Евро-2021.

Отметим, что к переезду в Россию, но в клубы премьер-лиги, близки сразу несколько казахстанцев. Так, защитник Тимур Рудосельский отправился на просмотр в "Тамбов", хавбек Еркебулан Тунгышбаев может продолжить карьеру в "Рубине", а защитником Нуралы Алипом заинтересовался "Локомотив".

С нового сезона казахстанцы не будут считаться легионерами во всех трех лигах чемпионата России. На данный момент в этой стране выступают три игрока из РК: полузащитники Бахтиер Зайнутдинов ("Ростов") и Акмаль Бахтияров ("Сочи") играют в премьер-лиге, а летом в "Тюмень" из Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) перебрался защитник Антон Куксин.