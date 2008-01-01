Казахстанский футболист вместо участника Лиги Европы отправился в клуб РПЛ

Бывший защитник "Кайрата" Тимур Рудосельский отправился на просмотр в клуб российской премьер-лиги "Тамбов", сообщает корреспондент Vesti.kz.

25-летний футболист должен был подписать контракт с "Кайсаром", однако вновь решил попробовать свои силы за границей.

Ранее Рудосельский выступал в первой лиге Израиля, защищая цвета "Хапоэля" (Петах-Тиква).

Несколько дней центральный защитник тренировался в составе "Кайсара" на УТС в Шымкенте. Клуб из Кызылорды даже успел внести его в заявку на сезон-2020, несмотря на то, что контракт с участником Лиги Европы Рудосельский не подписывал.

Однако затем футболисту поступило предложение от "Тамбова", который ищет усиление в оборонительную линию. В минувшем сезоне РПЛ этот клуб занял 14 место и сохранил прописку в высшем дивизионе.

Карьеру Рудосельский начинал в родном "Кайрате", за главную команду которого играл с 2014 по 2017 год. Сезон-2018 он начинал в "Жетысу", а затем перебрался в Израиль. Прошлый сезон защитник провел в "Окжетпесе", за который забил один гол в 11 матчах КПЛ.

В прошлом Рудосельский выступал за молодежную сборную Казахстана и был ее капитаном. В национальную команду он вызывался в 2018 году.