Аршавин получил руководящую должность в "Зените"

Его последним клубом в карьере был "Кайрат".

Фото: РИА Новости
Новости спорта Футбол Россия
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Вчера 23:00
Бывший игрок алматинского "Кайрата" Андрей Аршавин назначен директором департамента развития молодежного футбола "Зенита" по спортивным вопросам.

"2 августа бывший полузащитник сине-бело-голубых утвержден в новой должности", - сообщает пресс-служба санкт-петербургского клуба.

Аршавин завершил спортивную карьеру в ноябре 2018 года. Его последним клубом стал "Кайрат", за который он за три сезона сыграл 108 матчей во всех турнирах и забил 30 голов.

После завершения игровой карьеры он прошел обучение в Центре повышения квалификации тренеров в академии "Зенита", получил лицензии категории D и С и приступил к работе в команде 2004 года рождения в качестве тренера. Аршавин также работал советником генерального директора по молодежному футболу.

В октябре 2019 года Аршавин выиграл первый трофей в качестве тренера. Под руководством Аршавина и Дмитрия Полякова команда академии "Зенита" 2004 года выиграла Кубок Санкт-Петербурга.
Метки:
Аршавин Андрей Зенит Кайрат ФК
Футбол Россия
0
Вчера 23:00
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