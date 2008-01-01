Экс-форвард "Астаны" и "Кайрата" официально признан автором лучшего гола сезона в чемпионате России

Сам он заявлял о планах на премию Пушкаша.

Джордже Деспотович. Фото: ФК "Оренбург"©
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Сегодня 22:39
Экс-нападающий четырех казахстанских команд Джордже Деспотович признан автором лучшего гола российской премьер-лиги сезона-2019/20, сообщает "Спорт-Экспресс". 

Совместную премию организовал РПЛ, Российский футбольной союз (РФС) и телеканал "Матч ТВ". Свой гол Деспотович забил за "Оренбург" 5 августа 2019 года, когда в четвертом туре против "Ахмата" (1:2) отличился ударом через себя. Позднее серб заявлял, что настроен выиграть премию Пушкаша, которую вручает ФИФА автору лучшего гола года. 

За "Оренбург" Деспотович выступал с лета 2018 по май 2018 года. За 43 матча РПЛ он забил 12 голов. В начале июня серб покинул клуб, который в итоге в июле вылетел из премьер-лиги, а в июле подписал трехлетний контракт с казанским "Рубином". 

До России Деспотович выступал в Казахстане. В 2015 году он играл за "Жетысу" и "Кайрат", а с 2016-го - за "Астану", из которой в первой половине сезона-2017 уходил в аренду в "Тобол". Всего в КПЛ Деспотович забил 30 голов в 96 матчах и трижды стал чемпионом.
Метки:
Астана ФК Кайрат ФК Жетысу ФК Тобол ФК Рубин Оренбург ФК Премьер-лига России Ахмат ФК КПЛ-2020
Футбол Россия
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Сегодня 22:39
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