"Потрясающий прогресс". Зайнутдинова включили в топ-10 лучших молодых игроков РПЛ-2019/20

Его клуб занял пятое место в таблице.

Бахтиер Зайнутдинов. Фото: Артем Гусев/"Чемпионат"©
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Сегодня 12:38
Чемпионат включил полузащитника "Ростова" и сборной Казахстана Бахтиера Зайнутдинова в топ-10 лучших молодых футболистов чемпионата России сезона-2019/20. В рейтинг попали игроки не старше 22 лет. При этом было неважно, дебютировали они в прошедшем розыгрыше РПЛ или раньше.

"Зайнутдинов образца дебютного сезона в РПЛ и сезона-2019/20 - два совершенно разных футболиста. После переезда из Казахстана Бахтиер в матчах "Ростова" частенько терялся на поле и ярко действовал лишь в редких эпизодах. В прошедшем сезоне Зайнутдинов не стал железным игроком старта, но доказал, что для ростовского клуба он очень важен. Лучший матч в сезоне полузащитник выдал во втором круге - против "Спартака". В той встрече он оформил дубль и помог команде Карпина разгромить соперника. Кроме того, Зайнутдинов забил "Динамо" и "Зениту", отдал две голевые передачи, а также провел на поле 1041 минуту. Потрясающий прогресс, если учесть, что в сезоне-2018/19 он сыграл лишь 395 минут и результативными действиями не отметился", - пишет издание.

В десятку также вошли Денис Макаров ("Рубин"), Андрей Мостовой ("Зенит"/ "Сочи"), Станислав Магкеев ("Локомотив"), Максим Глушенков ("Спартак"/"Крылья Советов"), Константин Марадишвили (ЦСКА), Остон Урунов ("Уфа"), Зурико Давиташвили ("Рубин"), Хвича Кварацхелия ("Рубин"), Вадим Карпов (ЦСКА).

Отметим, что по итогам чемпионата России-2019/20 "Ростов" занял пятое место в турнирной таблице и в следующем сезоне выступит в Лиге Европы. Зайнутдинов провел 17 матчей в РПЛ (четыре гола, две голевые передачи), а также две игры в Кубке России.
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Футбол Россия
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Сегодня 12:38
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