Чемпионат
включил полузащитника "Ростова"
и сборной Казахстана Бахтиера Зайнутдинова
в топ-10 лучших молодых футболистов чемпионата России сезона-2019/20. В рейтинг попали игроки не старше 22 лет. При этом было неважно, дебютировали они в прошедшем розыгрыше РПЛ или раньше.
"Зайнутдинов образца дебютного сезона в РПЛ и сезона-2019/20 - два совершенно разных футболиста. После переезда из Казахстана Бахтиер в матчах "Ростова" частенько терялся на поле и ярко действовал лишь в редких эпизодах. В прошедшем сезоне Зайнутдинов не стал железным игроком старта, но доказал, что для ростовского клуба он очень важен. Лучший матч в сезоне полузащитник выдал во втором круге - против "Спартака". В той встрече он оформил дубль и помог команде Карпина разгромить соперника. Кроме того, Зайнутдинов забил "Динамо" и "Зениту", отдал две голевые передачи, а также провел на поле 1041 минуту. Потрясающий прогресс, если учесть, что в сезоне-2018/19 он сыграл лишь 395 минут и результативными действиями не отметился", - пишет издание.
В десятку также вошли Денис Макаров ("Рубин"), Андрей Мостовой ("Зенит"/ "Сочи"), Станислав Магкеев ("Локомотив"), Максим Глушенков ("Спартак"/"Крылья Советов"), Константин Марадишвили (ЦСКА), Остон Урунов ("Уфа"), Зурико Давиташвили ("Рубин"), Хвича Кварацхелия ("Рубин"), Вадим Карпов (ЦСКА).
Отметим, что по итогам чемпионата России-2019/20 "Ростов" занял пятое место в турнирной таблице и в следующем сезоне выступит в Лиге Европы. Зайнутдинов провел 17 матчей в РПЛ (четыре гола, две голевые передачи), а также две игры в Кубке России.