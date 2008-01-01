Стал известен клуб РПЛ, где может продолжить карьеру Исламбек Куат

Его бывший клуб вылетел в ФНЛ.

Исламбек Куат (в центре). Фото: КФФ©️
Новости спорта Футбол Россия
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Сегодня 17:29

Новичок российской премьер-лиги "Ротор" из Волгограда ведет переговоры с полузащитником сборной Казахстана по футболу Исламбеком Куатом, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Вариант с этим клубом является одним из наиболее реальных для 27-летнего игрока.

Накануне, 30 июля, Куат официально покинул "Оренбург", который по итогам сезона в РПЛ вылетел в ФНЛ, второй по значимости дивизион России.

"Ротор" по итогам сезона в ФНЛ пробился в премьер-лигу. Цвета клуба из Волгограда в разные годы защищали экс-игроки сборной Казахстана Владимир Нидергаус, Сергей ЖуненкоВиталий Абрамов и Игорь Юрин.

Ранее сообщалось, что представитель Куата Сергей Новиков предлагает своего клиента московскому "Динамо", которое отдает предпочтение другим футболистам этого амплуа. 

Метки:
Куат Исламбек Премьер-лига России Сборная РК по футболу Оренбург ФК Ротор ФК
Футбол Россия
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Сегодня 17:29
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