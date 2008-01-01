Казахстанец Куат официально покинул российский клуб

Он перешел в команду 1 января.

Исламбек Куат. Фото: ФК "Оренбург"©
Новости спорта Футбол Россия
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Сегодня 17:16
Полузащитник сборной Казахстана Исламбек Куат покинул "Оренбург". Об этом объявила пресс-служба российского клуба. 

Контракт расторгнут по взаимному согласию сторон. По информации Transfermarkt, соглашение действовало до 30 июня 2021 года.  

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27-летний Куат перешел в "Оренбург" 1 января и успел провести три матча - с "Крыльями Советов" (1:1), "Арсеналом" (1:0) и "Спартаком" (1:3), получив две желтые карточки. Ранее Vesti.kz сообщали, что казахстанец может перебраться в "Динамо". 

По итогам сезона "Оренбург" занял последнее, 16-е, место и вылетел из российской премьер-лиги. После возобновления сезона в июне Куат ни разу не выходил на поле - футболист переболел коронавирусом. 
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Футбол Россия
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Сегодня 17:16
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