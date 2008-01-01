Казахстанец Куат официально покинул российский клуб

Полузащитник сборной Казахстана Исламбек Куат
покинул "Оренбург
". Об этом объявила пресс-служба российского клуба.
Контракт расторгнут по взаимному согласию сторон. По информации Transfermarkt
, соглашение действовало до 30 июня 2021 года.
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27-летний Куат перешел в "Оренбург" 1 января и успел провести три матча - с "Крыльями Советов" (1:1
), "Арсеналом" (1:0
) и "Спартаком" (1:3
), получив две желтые карточки. Ранее Vesti.kz сообщали
, что казахстанец может перебраться в "Динамо".
По итогам сезона "Оренбург" занял последнее, 16-е, место и вылетел
из российской премьер-лиги. После возобновления сезона в июне Куат ни разу не выходил на поле - футболист переболел
коронавирусом.