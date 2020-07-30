Казахстанец Зайнутдинов вошел в число лучших игроков футбольного клуба в России

Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email Материал добавлен в избранное Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Укажите корректный счёт
Закрыть (Esc)
Сохранить Недостаточно средств Вы достигли лимита трансферов Вы превысили лимит трансферов Вы превысили лимит игроков Вы достигли лимита игроков Максимум игроков данной позиции уже достигнут Трансфер отклонён, т.к. не выполнен минимум другой позиции Максимум игроков одного клуба уже достигнут Вы достигли лимита покупок млрд млн тыс Вы достигли лимита продаж Купить Продать Назначить капитаном Назначьте капитана команды. Щёлкните на игроке чтобы вызвать меню. Использовано трансферов: opening из closing.\n Остаток бюджета: € budget \n После сохранения трансферы будут доступны только в следующем туре.\n Вы уверены, что эффективно использовали ресурсы и собрали состав своей мечты?
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения Сфокусировать Нажмите для отмены Обтекание картинки Слева Справа Нет Удалить Удалить объект?
Офис Vesti.kz Живи спортом! Укажите, что вы ищете Информация о компании
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения
Место
Спасибо за Ваш комментарий! Вставьте текст...
Қазақша Табло Новость дня! Таблица всех трансферов КПЛ Календарь КПЛ-2020
Футбол Хоккей Бокс Теннис Единоборства Атлетика Киберспорт Олимпиада-2020 Конференции Другие Еще
Казахстан(футбол) Англия Испания Германия Россия Италия Футзал Франция Лига чемпионов Лига Европы Мировой футбол Сборные Женский футбол
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Казахстанец Зайнутдинов вошел в число лучших игроков футбольного клуба в России

Он обошел всех полевых игроков.

Казахстанец Зайнутдинов вошел в число лучших игроков футбольного клуба в России
Фото: ФК "Ростов"©
Новости спорта Футбол Россия
0

Футболист сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов вошел в топ-5 лучших игроков "Ростова" в июле, сообщается на сайте клуба.

22-летний полузащитник получил среднюю оценку от болельщиков - 4.3. Это второй результат в команде. Он уступил только вратарю Сергею Песьякову, которому выставили 4.4.

Напомним, что по итогам прошедшего сезона российской премьер-лиги Зайнутдинов вошел в в топ-6 лучших бомбардиров клуба. В 17 матчах казахстанец забил четыре гола. "Ростов" занял пятое место в сезоне РПЛ и обеспечил себе путевку в Лигу Европы на следующий сезон. Также на молодого полузащитника подскочила трансферная стоимость.

 

Подписывайтесь на наш Telegram >>> и следите за самыми интересными новостями спорта, которых может не быть на сайте, прямо в своем телефоне!

Поделиться в соц. сетях:
Метки:
Зайнутдинов Бахтиер Ростов ФК Премьер-лига России

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня
15:20
Футбол

Казахстанец Зайнутдинов вошел в число лучших игроков футбольного клуба в России
Сегодня
11:23
Футбол

Куат подешевел, Зайнутдинов подорожал. Обновилась трансферная стоимость игроков сборной Казахстана
Вчера
18:05
Футбол

Казахстанец Зайнутдинов подвел итоги своего второго сезона в России
Вчера
17:16
Футбол

"Они продадут Зайнутдинова только за бешеные деньги". Российский агент - о будущем "Ростова"
Вчера
13:03
Футбол

Российский футболист нашел новый клуб после снятия "Иртыша" с КПЛ
Вчера
11:48
Футбол

"Чемпионом станет "Кайрат". Агент Яя Туре - о конкуренции в КПЛ, зарплатах и Зайнутдинове
28 июля
20:29
Футбол

Клубы казахстанцев Зайнутдинова и Бахтиярова узнали первых соперников по новому сезону РПЛ
28 июля
13:15
Футбол

"Может стать одним из вожаков". Российский журналист оценил перспективы Зайнутдинова в "Ростове"
28 июля
12:00
Футбол

Агент подыскал казахстанцу Куату новый клуб в российской премьер-лиге
28 июля
11:42
Футбол

Зайнутдинов стал лучшим казахстанским бомбардиром в истории "Ростова"
27 июля
18:58
Футбол

"Зенит" объявил о трансфере победителя Лиги чемпионов
27 июля
18:38
Футбол

Европа или РПЛ? Агент рассказал о вариантах продолжения карьеры для казахстанца Бахтиярова
27 июля
18:00
Футбол

"Может стать лидером". Эксперт оценил перспективы казахстанца Зайнутдинова в следующем сезоне РПЛ
27 июля
13:00
Футбол

Фанаты "Ростова" признали казахстанца Зайнутдинова лучшим игроком матча с "Зенитом"
26 июля
20:22
Футбол

"Арсенал" начал поиски нового Аршавина
26 июля
15:53
Футбол

Нигерийский футболист из сборной Армении заинтересовал казахстанские клубы
25 июля
13:56
Футбол

Экс-наставник "Тобола" отказался возглавить команду Куата
25 июля
09:02
Футбол

Бахтиер Зайнутдинов вошел в топ-6 самых результативных казахстанцев в истории РПЛ
24 июля
23:46
Футбол

Победитель Лиги чемпионов договорился о контракте с "Зенитом"
24 июля
20:07
Футбол

Клуб казахстанца Куата снова сменил главного тренера
24 июля
15:55
Футбол

Казахстанец Зайнутдинов вошел в число лучших бомбардиров "Ростова" в сезоне РПЛ
24 июля
13:22
Футбол

Куат может заменить в "Динамо" сына экс-игрока сборной Казахстана
23 июля
22:43
Футбол

"Есть желание со всех сторон". Агент Зайнутдинова рассказал о его будущем после завершения сезона РПЛ
23 июля
22:04
Футбол

В России объявили о старте нового футбольного сезона в августе
23 июля
19:10
Футбол

Бахтиер Зайнутдинов поблагодарил болельщиков после окончания футбольного чемпионата в России
23 июля
14:20
Футбол

Клубу казахстанца присудили техническое поражение в матче РПЛ
23 июля
11:44
Футбол

"Это вам за Исламхана". Как фанаты отреагировали на гол казахстанца Зайнутдинова в ворота "Зенита"
23 июля
07:58
Футбол

Казахстанец Зайнутдинов признан лучшим игроком "Ростова" в матче с "Зенитом"
22 июля
23:57
Футбол

"Ростов" после гола казахстанца Зайнутдинова и его замены не удержал победу над "Зенитом"
22 июля
23:54
Футбол

Клуб казахстанца Куата попрощался с российской премьер-лигой победой в Москве
28 июня
22:04
Футбол

Как Зайнутдинов помог "Ростову" победить и выйти на третье место в РПЛ
29 января 2020
00:59
Футбол

Видеообзор третьего матча казахстанца Куата за клуб российской премьер-лиги
22 января 2020
01:36
Футбол

Видеообзор второго матча Исламбека Куата за российский клуб
24 ноября 2019
03:12
Футбол

Видеообзор матча "Ростова" с заработанным пенальти от Зайнутдинова
3 ноября 2019
23:42
Футбол

Видеообзор пятого матча Зайнутдинова в текущем сезоне РПЛ
6 сентября 2015
20:54
Футбол

Фото с тренировки молодежной сборной Казахстана перед матчем с Швейцарией
28 августа 2015
21:22
Футбол

Я до сих пор футболист - легендарный Сеильда Байшаков празднует 65-летие
6 февраля 2013
15:18
Футбол

Гостиница "Мардан" (Место проживания сборной Казахстана по футболу в Турции)
27 декабря 2012
14:06
Футбол

Рождественское настроение: футболисты и елки
© 2008 - 2020 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
Спорт
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2020 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus
Яндекс.Метрика