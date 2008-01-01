Куат подешевел, Зайнутдинов подорожал. Обновилась трансферная стоимость игроков сборной Казахстана

Футболист "Ростова" и сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов обошел в трансферной стоимости своего соотечественника Исламбека Куата из "Оренбурга", тогда как отыгравший минувший сезон за "Сочи" Акмаль Бахтияров сохранил свою прежнюю рыночную цену, сообщает корреспондент Vesti.kz.



По данным Transfermarkt, в июле цена на 22-летнего Зайнутдинова подскочила с 1,5 до 2 миллионов евро, в то время как 27-летний Куат подешевел с 1,6 до 1,5 миллиона евро. В свою очередь, стоимость 22-летнего Бахтиярова не изменилась - 200 тысяч евро.



Отметим, что по итогам чемпионата России-2019/20 "Ростов" занял пятое место в турнирной таблице и в следующем сезоне выступит в Лиге Европы. Зайнутдинов провел 17 матчей в РПЛ (четыре гола, две голевые передачи), а также две игры в Кубке России.



"Оренбург" покинул РПЛ, финишировав на последнем, 16-м месте. В активе Куата три матча в чемпионате.



"Сочи" оказался на 12-й строчке. На счету Бахтиярова две игры.



Новый сезон в российской премьер-лиге стартует 8 августа.