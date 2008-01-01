Казахстанец Зайнутдинов подвел итоги своего второго сезона в России

Полузащитник сборной Казахстана по футболу Бахтиер Зайнутдинов прокомментировал прошедший сезон, который стал для него вторым в "Ростове" и в российской премьер-лиге.

В 17 матчах футболист забил четыре гола и вошел в топ-6 лучших бомбардиров клуба. "Ростов" же занял пятое место в сезоне РПЛ и обеспечил себе путевку в Лигу Европы на следующий сезон.

"Эмоциональный сезон, безумно рад, что прожил его с нашей желто-синей семьей! Это не только команда, но и руководство, тренерский штаб, любимые болельщики! Когда мы вместе - мы непобедимы!" - прокомментировал Зайнутдинов пресс-службе клуба.