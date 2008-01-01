Казахстанец Зайнутдинов подвел итоги своего второго сезона в России

Он рассказал о непобедимости команды.

Бахтиер Зайнутдинов (слева). Фото: ФК "Ростов"©
Новости спорта Футбол Россия
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Сегодня 18:05

Полузащитник сборной Казахстана по футболу Бахтиер Зайнутдинов прокомментировал прошедший сезон, который стал для него вторым в "Ростове" и в российской премьер-лиге.

В 17 матчах футболист забил четыре гола и вошел в топ-6 лучших бомбардиров клуба. "Ростов" же занял пятое место в сезоне РПЛ и обеспечил себе путевку в Лигу Европы на следующий сезон. 

"Эмоциональный сезон, безумно рад, что прожил его с нашей желто-синей семьей! Это не только команда, но и руководство, тренерский штаб, любимые болельщики! Когда мы вместе - мы непобедимы!" - прокомментировал Зайнутдинов пресс-службе клуба.

 

Метки:
Зайнутдинов Бахтиер Ростов ФК Премьер-лига России
Футбол Россия
0
Сегодня 18:05
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