Российский футболист нашел новый клуб после снятия "Иртыша" с КПЛ

Он сыграл два матча в Казахстане.

Максим Житнев. Фото: ФК "Иртыш"©
Новости спорта Футбол Россия
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Сегодня 13:03
Российский нападающий Максим Житнев перешел в клуб ПФЛ "Новосибирск". Контракт подписан до 30 июня 2021 года, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Нынешний сезон 30-летний футболист начинал в "Иртыше", сыграв два матча в КПЛ. Результативными действиями не отметился.

Интересно, что "Иртыш" был его первым клубом за границей. До этого выступал на родине за команды "Томь", "Сибирь", "Кубань", "Распадская". В свое время поиграл за молодежные составы московского "Спартака".

В сезоне-2015/16 забил 16 мячей за "Сибирь" и стал лучшим снайпером ФНЛ, разделив первое место с Артемом Делькиным ("Оренбург") и Хасаном Мамтовым ("Тюмень").

Напомним, что "Иртыш" объявил о снятии с чемпионата Казахстана 30 мая. Причина -  финансовые проблемы. В клубе заявили, что лишились спонсора и не могут платить легионерам по контрактам.

За всеми переходами игроков можно следить по нашей Таблице трансферов КПЛ.
Метки:
Футбол КПЛ-2020 Иртыш ФК
Футбол Россия
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Сегодня 13:03
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