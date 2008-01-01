Клубы казахстанцев Зайнутдинова и Бахтиярова узнали первых соперников по новому сезону РПЛ

Российская премьер-лига
, в которой выступают два казахстанских полузащитника, опубликовала календарь на новый сезон-2020/21.
За "Ростов" играет Бахтиер Зайнутдинов
, а за "Сочи" - Акмаль Бахтияров
. Турнир начнется 8 августа.
Календарь матчей "Ростова" и "Сочи" в августе
:
Первый тур, 8-11 августа: "Спартак" - "Сочи" и "Тамбов" - "Ростов";
Второй тур, 14-17 августа: "Ростов" - "Зенит" и "Сочи" - "Химки";
Третий тур, 18-20 августа: "Динамо" - "Ростов" и "Сочи" - "Рубин";
Четвертый тур, 21-24 августа: "Ротор" - "Сочи" и "Уфа" - "Ростов";
Пятый тур, 25-27 августа: "Ростов" - "Урал" и "Тамбов" - "Сочи".
Точные даты и время матчей РПЛ будет объявлять
постепенно - в ближайшее время появится расписание с первого по шестой туры. С 18 декабря по 26 февраля в турнире будет зимний перерыв, закончится же чемпионат 16 мая 2021 года. Полностью календарь РПЛ доступен здесь
.
Напомним, что в прошедшем сезоне "Ростов" занял пятое место и пробился в Лигу Европы, а "Сочи" финишировал 12-м. На счету Зайнутдинова четыре гола и два ассиста в 17 матчах, а в активе Бахтиярова - две игры.
В прошедшем сезоне в РПЛ выступал и Исламбек Куат
, но его "Оренбург" занял последнее, 16-е, место и вылетел из лиги. Казахстанец пополнил клуб в январе и успел провести три матча.