"Может стать одним из вожаков". Российский журналист оценил перспективы Зайнутдинова в "Ростове"

Алишер Абдулин

Полузащитник сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов может стать ведущим игроком "Ростова", считает известный российский журналист Игорь Рабинер. В интервью корреспонденту Vesti.kz он выделил матч, в котором футболист проявил себя.

"О шансах "Ростова" хорошо выступить в следующем сезоне - все зависит от состава, не будет ли распродажи лидеров, о которой многие говорят, не уйдет ли руководящий триумвират Арташес Арутюнянц (президент клуба) - Валерий Карпин (главный тренер) - Алексей Рыскин (спортивный директор). В "Ростове" часто все быстро меняется.



Но, кстати, если уедут лидеры, то Зайнутдинов, уже прилично прогрессировавший в течение прошлого сезона, может стать одним из вожаков команды. Карпин сам был великолепным полузащитником, и при нем игроки средней линии растут. Мне запомнился отличный матч Бахтиера в Москве со "Спартаком", когда он оформил дубль. Надеюсь, их будет больше", - заявил Рабинер.



Отметим, что "Ростов" занял пятое место в сезоне РПЛ и обеспечил себе путевку в Лигу Европы на следующий сезон. В 17 матчах Зайнутдинов забил четыре гола и вошел в топ-6 лучших бомбардиров клуба.