"Может стать одним из вожаков". Российский журналист оценил перспективы Зайнутдинова в "Ростове"

Полузащитник сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов может стать ведущим игроком "Ростова", считает известный российский журналист Игорь Рабинер. В интервью корреспонденту Vesti.kz он выделил матч, в котором футболист проявил себя.
"О шансах "Ростова" хорошо выступить в следующем сезоне - все зависит от состава, не будет ли распродажи лидеров, о которой многие говорят, не уйдет ли руководящий триумвират Арташес Арутюнянц (президент клуба) - Валерий Карпин (главный тренер) - Алексей Рыскин (спортивный директор). В "Ростове" часто все быстро меняется.
Узнавайте первыми обо всех трансферах чемпионата Казахстана по футболу! Сохраняйте себе ссылку - и вы всегда будете в курсе последних переходов КПЛ-2020.