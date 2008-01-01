Зайнутдинов стал лучшим казахстанским бомбардиром в истории "Ростова"

Полузащитник Бахтиер Зайнутдинов по голевым показателям является лучшим среди пяти представителей Казахстана, выступавших за ФК "Ростов" в период независимости, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Футболист сборной РК, перешедший в российский клуб в начале 2019 года, отличился в его составе четыре раза - все в нынешнем сезоне в матчах РПЛ. На счету Зайнутдинова дубль в ворота московского "Спартака", а также по голу в играх с московским "Динамо" и "Зенитом" из Санкт-Петербурга.

Среди казахстанцев, защищавших цвета "Ростова" в период независимости, это лучший голевой показатель. До него лишь Андрей Карпович сумел отличиться за клуб один раз, проведя за два сезона (2002, 2003) 47 матчей.



Самат Смаков, выступавший в "Ростове" в 2000 и 2001 годах, провел 42 встречи, но голевой счет так и не смог открыть. Также безрезультатно в российский клуб съездил форвард Рафаэль Уразбахтин, на счету которого 13 игр.



Кроме того, игроком "Ростова" в 2016 году считались голкипер сборной Казахстана Стас Покатилов, так и не сыгравший в российском клубе, и экс-защитник национальной команды Михаил Рожков, но он выступал там в 2009 году, еще будучи гражданином России.



Отметим, что "Ростов" занял пятое место в завершившемся чемпионате РПЛ и обеспечил себе путевку в Лигу Европы на следующий сезон. В 17 матчах Зайнутдинов забил четыре гола и вошел в топ-6 лучших бомбардиров клуба.