"Зенит" объявил о трансфере победителя Лиги чемпионов

Защитник сборной Хорватии Деян Ловрен
перешел из английского "Ливерпуля
" в "Зенит
". Об этом объявил официальный сайт
чемпиона России.
Контракт 31-летнего Ловрена с "Зенитом" рассчитан на три года. Сумма трансфера не уточняется, но, по данным Sky Sports
, питерский клуб заплатит 12 миллионов евро.
"Я счастлив и горд, что перешел в "Зенит", - заявил Ловрен. - Хочу поблагодарить главного тренера Сергея Семака и генерального директора Александра Медведева за то, что этот переход состоялся. "Зенит" - самая сильная команда России, чемпион двух последних лет, а в этом сезоне - еще и обладатель Кубка. Для меня это было важно не только из-за статуса, но еще и потому, что в этом клубе меня ждут сильные партнеры.
Я знал, что "Зенит" уделяет очень большое внимание еврокубкам и особенно Лиге чемпионов. Это тоже важно для меня. Я уже оставил свой след в этом турнире, но мне этого мало - теперь я хочу передать свой опыт новым партнерам и помочь команде пройти как можно дальше".
В минувшем сезоне Ловрен провел 10 матчей в премьер-лиге и стал с "Ливерпулем" чемпионом Англии. Он выступал за клуб с 2014 года, проведя 185 игр во всех турнирах, и выигрывал Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА в 2019-м.
Также в карьере Ловрена были английский "Саугемптон", французский "Лион" и хорватские "Динамо" (Загреб) и "Интер" (Запрешич). За сборную он забил три гола в 57 играх и помог ей дойти до финала чемпионата мира-2018.