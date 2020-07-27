"Зенит" объявил о трансфере победителя Лиги чемпионов

"Я счастлив и горд, что перешел в "Зенит", - заявил Ловрен. - Хочу поблагодарить главного тренера Сергея Семака и генерального директора Александра Медведева за то, что этот переход состоялся. "Зенит" - самая сильная команда России, чемпион двух последних лет, а в этом сезоне - еще и обладатель Кубка. Для меня это было важно не только из-за статуса, но еще и потому, что в этом клубе меня ждут сильные партнеры.
В минувшем сезоне Ловрен провел 10 матчей в премьер-лиге и стал с "Ливерпулем" чемпионом Англии. Он выступал за клуб с 2014 года, проведя 185 игр во всех турнирах, и выигрывал Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА в 2019-м.
Деян Ловрен: «Счастлив и горд за то, что перешел в „Зенит“!»— ФК «Зенит» ✨ (@zenit_spb) July 27, 2020
Первое интервью новичка сине-бело-голубых: https://t.co/wsJ2WuB3Bf pic.twitter.com/6UChENp5UY
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