Фанаты "Ростова" признали казахстанца Зайнутдинова лучшим игроком матча с "Зенитом"

Болельщики признали полузащитника сборной Казахстана по футболу Бахтиера Зайнутдинова лучшим игроком "Ростова" по итогам матча заключительного, 30-го, тура российской премьер-лиги против питерского "Зенита", сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Бахтиер Зайнутдинов - "Ростсельмаш - лучший игрок матча" с "Зенитом". Баха получил от наших болельщиков среднюю оценку 4,6. В топ-5 также попали Сергей Песьяков, Роман Еременко, Данил Глебов и Евгений Чернов", - говорится в сообщении в Instagram российской команды.

Зайнутдинов забил единственный гол "Ростова" в ворота "Зенита". Он отличился в домашнем матче с чемпионом России, открыв счет на 18-й минуте ударом со штрафного. Игра в итоге завершилась поражением "Ростова" - 1:2.

По итогам матча Зайнутдинов был признан лучшим игроком "Ростова" по версии авторитетного ресурса WhoScored.

В этом розыгрыше РПЛ 22-летний Зайнутдинов провел 17 матчей, забил четыре гола, отдал два ассиста и получил четыре желтые карточки. До "Зенита" он забивал московскому "Динамо" (3:0) в сентябре 2019 года и оформил дубль в ворота "Спартака" (4:1) в декабре.