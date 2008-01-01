"Может стать лидером". Эксперт оценил перспективы казахстанца Зайнутдинова в следующем сезоне РПЛ

На счету полузащитника четыре гола в минувшем чемпионате.

Бахтиер Зайнутдинов. Фото: ФК "Ростов"©
Новости спорта Футбол Россия
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Вчера 18:00

Полузащитник сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов может стать лидером российского "Ростова" в следующем сезоне, считает лучший футболист страны 2002 года Евгений Ловчев. В комментарии корреспонденту Vesti.kz он также предположил, что Зайнутдинов может перейти в более сильный клуб. 

"Уверен, если он будет играть еще сильнее и стабильнее, может стать лидером команды, подтвердить уровень в следующем сезоне и еще более прочно закрепиться в обойме у Валерия Карпина. И, возможно, Зайнутдинов получит приглашение из более сильного клуба", - заявил Ловчев.

Бахтиер Зайнутдинов вошел в топ-6 самых результативных казахстанцев в истории РПЛ

Отметим, что "Ростов" занял пятое место в сезоне РПЛ и обеспечил себе путевку в Лигу Европы на следующий сезон. В 17 матчах Зайнутдинов забил четыре гола и вошел в топ-6 лучших бомбардиров клуба. 

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Метки:
Зайнутдинов Бахтиер Ростов ФК Премьер-лига России Сборная РК по футболу
Футбол Россия
0
Вчера 18:00
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