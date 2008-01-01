"Может стать лидером". Эксперт оценил перспективы казахстанца Зайнутдинова в следующем сезоне РПЛ

Алишер Абдулин

Полузащитник сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов может стать лидером российского "Ростова" в следующем сезоне, считает лучший футболист страны 2002 года Евгений Ловчев. В комментарии корреспонденту Vesti.kz он также предположил, что Зайнутдинов может перейти в более сильный клуб.



"Уверен, если он будет играть еще сильнее и стабильнее, может стать лидером команды, подтвердить уровень в следующем сезоне и еще более прочно закрепиться в обойме у Валерия Карпина. И, возможно, Зайнутдинов получит приглашение из более сильного клуба", - заявил Ловчев.



Бахтиер Зайнутдинов вошел в топ-6 самых результативных казахстанцев в истории РПЛ



Отметим, что "Ростов" занял пятое место в сезоне РПЛ и обеспечил себе путевку в Лигу Европы на следующий сезон. В 17 матчах Зайнутдинов забил четыре гола и вошел в топ-6 лучших бомбардиров клуба.

Подписывайтесь на наш Telegram >>> и следите за самыми интересными новостями спорта, а также лучшими голами прямо в своем телефоне