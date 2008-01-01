Экс-наставник "Тобола" отказался возглавить команду Куата

Бывший наставник костанайского "Тобола" Роберт Евдокимов, считавшийся основным кандидатом на пост главного тренера "Оренбурга", не возглавит команду, сообщает "Чемпионат".

Стороны не смогли договориться по сроку контракта. Евдокимов рассчитывал на длительное соглашение не менее трех лет, а клуб предлагал договор на один сезон. Это не устроило специалиста.

Евдокимов, в настоящее время возглавляющий "Нижний Новгород", накануне объявил команде, что остается на своем посту. Руководство "Оренбурга" также предлагало должность главного тренера Игорю Черевченко, но тот ответил отказом.

"Оренбург" завершил сезон-2019/2020 на последнем, 16-м месте в турнирной таблице российской премьер-лиги. В 30-ти матчах команда набрала 27 очков. В следующей кампании "Оренбург" будет выступать в Футбольной национальной лиге.

За "Оренбург" выступает полузащитник сборной Казахстана Исламбек Куат. Правда, он может покинуть команду, в которую перешел 1 января и провел за нее три матча.

Евдокимов возглавлял в 2017 году "Тобол", с которым финишировал пятым в премьер-лиге того сезона. В декабре он не смог договориться об условиях нового контракта и покинул команду.

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