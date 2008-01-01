Победитель Лиги чемпионов договорился о контракте с "Зенитом"

Стала известна зарплата игрока.

Деян Ловрен. Фото: 90min.com©
Новости спорта Футбол Россия
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Вчера 23:46

Защитник английского "Ливерпуля" Деян Ловрен близок к переходу в "Зенит", сообщает журналист Николо Скира

По его данным, чемпионы России договорились с игроком сборной Хорватии о контракте на три года. Трансфер обойдется "Зениту" в 8,5 миллиона евро. 

Ранее "Спорт-Экспресс" сообщал, что зарплата Ловрена будет составлять 2,5 миллиона евро за сезон. Соглашение будет рассчитано на два года с возможностью продления на еще один.

В завершившемся сезоне 31-летний Ловрен провел 10 матчей в АПЛ, который завершился чемпионством "Ливерпуля". За клуб он выступает с 2014 года и в 2019-м выигрывал Лигу чемпионов. 

Также в карьере Ловрена были английский "Саугемптон", французский "Лион" и хорватские "Динамо" (Загреб) и "Интер" (Запрешич). За сборную он забил три гола в 57 играх и помог ей дойти до финала чемпионата мира-2018.

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Метки:
Ливерпуль Зенит Лига чемпионов АПЛ Футбольные трансферы Премьер-лига России ЧМ-2018 по футболу
Футбол Россия
0
Вчера 23:46
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