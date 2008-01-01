Победитель Лиги чемпионов договорился о контракте с "Зенитом"

Защитник английского "Ливерпуля" Деян Ловрен близок к переходу в "Зенит", сообщает журналист Николо Скира.



По его данным, чемпионы России договорились с игроком сборной Хорватии о контракте на три года. Трансфер обойдется "Зениту" в 8,5 миллиона евро.



Ранее "Спорт-Экспресс" сообщал, что зарплата Ловрена будет составлять 2,5 миллиона евро за сезон. Соглашение будет рассчитано на два года с возможностью продления на еще один.



В завершившемся сезоне 31-летний Ловрен провел 10 матчей в АПЛ, который завершился чемпионством "Ливерпуля". За клуб он выступает с 2014 года и в 2019-м выигрывал Лигу чемпионов.



Также в карьере Ловрена были английский "Саугемптон", французский "Лион" и хорватские "Динамо" (Загреб) и "Интер" (Запрешич). За сборную он забил три гола в 57 играх и помог ей дойти до финала чемпионата мира-2018.