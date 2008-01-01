Бахтиер Зайнутдинов вошел в топ-5 самых результативных казахстанцев в истории РПЛ

Полузащитник "Ростова" и сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов по итогам завершившегося сезона стал одним из лучших бомбардиров клуба. При этом Зайнутдинов вошел в топ-5 самых результативных казахстанцев в российской премьер-лиге, сообщает корреспондент Vesti.kz.



В нынешнем сезоне Зайнутдинов четыре раза отличился в составе "Ростова" в 17 матчах в РПЛ. Дважды он горчил в выездном матче московский "Спартак". Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу ростовчан. Также казахстанец поучаствовал в разгроме другого московского клуба - "Динамо" (3:0), отметившись одним взятием ворот, и отличился в недавней игре против "Зенита" (1:2), открыв счет в этом матче.

Сейчас среди представителей нашей страны, выступавших в высшем дивизионе чемпионата России, он делит пятое место с Евгением Тарасовым, который отличился в составе "Зенита" четыре раза.



Возглавляет этот список экс-игрок сборной Казахстана Максим Низовцев. В российской премьер-лиге он забил 21 гол, выступая за "Балтику" и "Сокол".



На втором месте Руслан Балтиев. Воспитанник алматинского футбола, выступавший в России за "Сокол", московское "Динамо", "Москву" и "Шинник", отличился 11 раз.



Сергей Волгин, выступавший в начале 90-х за камышинский "Текстильщик", забил десять голов. Другой игрок "Текстильщика" середины 90-х Виталий Абрамов, помимо этого игравший за "Ротор", забил девять мячей и занимает четвертое место.



Напомним, Зайнутдинов по итогам прошедшего сезона вошел в топ-6 игроков "Ростова", поражавших ворота соперника чаще других. Лучшим бомбардиром "Ростова" с 11 голами в 25 матчах стал узбекистанский форвард Эльдор Шомуродов (11 голов). Шесть раз за 19 игр отличился Алексей Ионов. По пять голов забили финн Роман Еременко (один с пенальти, 19 матчей) и болгарин Ивелин Попов (один с пенальти, 25 матчей). Также в топ-6 Хорен Байрамян, который в 26 играх отличился четыре раза.



В этом сезоне "Ростов" забил 45 голов, занял пятое место и теперь сыграет в Лиге Европы.

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