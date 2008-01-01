Клуб казахстанца Куата снова сменил главного тренера

Футбольный клуб "Оренбург", за который выступает полузащитник сборной Казахстана Исламбек Куат, объявил о смене главного тренера после вылета из российской премьер-лиги.



Вместо Константина Парамонова исполняющим обязанности назначен Ильшат Айткулов. Ранее Айткулов был временным главным тренером в мае, когда клуб не проводил матчей, но к возобновлению сезона клуб заявил Парамонова. До этого же командой руководил Константин Емельянов, сменивший в декабре Владимира Федотова, ушедшего в "Сочи".



51-летний Айткулов всю карьеру игрока провел в "Оренбурге" (ранее клуб назывался "Газовик"). С 1990 по 2003 год он забил 40 голов в 397 матчах и был капитаном команды, а затем вошел в тренерский штаб в качестве помощника.



В 2004, 2005 и 2009 годах Айткулов становился исполняющим обязанности главного тренера. В 2011 и 2017 годах он также получал эту приставку, но в те периоды клуб не проводил матчей.



По итогам сезона-2019/20 "Оренбург" занял последнее, 16-е, место в РПЛ и вылетел в Футбольную национальную лигу (ФНЛ). Команду может покинуть Куат, который перешел в клуб 1 января и провел три матча.