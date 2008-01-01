Казахстанец Зайнутдинов вошел в число лучших бомбардиров "Ростова" в сезоне РПЛ

Полузащитник сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов вошел в топ-5 лучших бомбардиров "Ростова" по итогам завершившегося сезона российской премьер-лиги.
На его счету четыре гола в 17 матчах. В сентябре Зайнутдинов забил "Динамо" (3:0), в декабре оформил дубль в игре со "Спартаком" (4:1), а в июле поразил ворота "Зенита" (1:3).
Лучшим бомбардиром "Ростова" с 11 голами в 25 матчах стал узбекистанский форвард Эльдор Шомуродов (11 голов). Шесть раз за 19 игр отличился Алексей Ионов. По пять голов забили финн Роман Еременко (один с пенальти, 19 матчей) и болгарин Ивелин Попов (один с пенальти, 25 матчей). Замкнул топ-6 Хорен Байрамян, который в 26 играх отличился четыре раза.
Сезон-2019/20 "Ростов" завершил на пятом месте, завоевав путевку в Лигу Европы. У Зайнутдинова, кроме двух голов, также есть два ассиста и четыре желтые карточки.
Новый сезон РПЛ стартует уже в августе. Ранее Зайнутдинов обратился к болельщикам "Ростова", а его агент прокомментировал переговоры с клубом о новом контракте.