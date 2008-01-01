Казахстанец Зайнутдинов вошел в число лучших бомбардиров "Ростова" в сезоне РПЛ

Самым результативным оказался форвард из Узбекистана.

Бахтиер Зайнутдинов (справа). Фото: ФК "Ростов"©
Новости спорта Футбол Россия
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Вчера 15:55

Полузащитник сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов вошел в топ-5 лучших бомбардиров "Ростова" по итогам завершившегося сезона российской премьер-лиги

На его счету четыре гола в 17 матчах. В сентябре Зайнутдинов забил "Динамо" (3:0), в декабре оформил дубль в игре со "Спартаком" (4:1), а в июле поразил ворота "Зенита" (1:3). 

Лучшим бомбардиром "Ростова" с 11 голами в 25 матчах стал узбекистанский форвард Эльдор Шомуродов (11 голов). Шесть раз за 19 игр отличился Алексей Ионов. По пять голов забили финн Роман Еременко (один с пенальти, 19 матчей) и болгарин Ивелин Попов (один с пенальти, 25 матчей). Замкнул топ-6 Хорен Байрамян, который в 26 играх отличился четыре раза. 

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Сезон-2019/20 "Ростов" завершил на пятом месте, завоевав путевку в Лигу Европы. У Зайнутдинова, кроме двух голов, также есть два ассиста и четыре желтые карточки. 

Новый сезон РПЛ стартует уже в августе. Ранее Зайнутдинов обратился к болельщикам "Ростова", а его агент прокомментировал переговоры с клубом о новом контракте. 

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Футбол Россия
0
Вчера 15:55
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