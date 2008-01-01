"Есть желание со всех сторон". Агент Зайнутдинова рассказал о его будущем после завершения сезона РПЛ

Агент полузащитника сборной Казахстана Бахтиера Зайнутдинова рассказал о его будущем, передает Sport24. По словам Евгения Новикова, уже достигнута договоренность о продлении контракта с "Ростовом".

"Продление контракта? Есть желание со всех сторон. Мы договорились, но нам нужно увидеться. Ждем открытия границ", - сказал Новиков.

Напомним, сезон РПЛ-2019/20 завершился накануне. 22-летний Зайнутдинов перешел в "Ростов" в январе 2019 года. В текущем сезоне он провел 17 матчей в РПЛ, забив четыре гола.Также он провел две встречи в рамках Кубка России.

"Ростов" же занял пятое место в итоговой турнирной таблице и обеспечил себе путевку в Лигу Европы на следующий сезон.

Также сегодня было объявлено о старте нового сезона РПЛ уже в начале августа.

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