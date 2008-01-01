В России объявили о старте нового футбольного сезона в августе

Новый сезон чемпионата России по футболу начнется 8-9 августа, сообщается на сайте российской премьер-лиги (РПЛ).

Основной вариант даты проведения матча за Олимп-Суперкубок России 2020 - 7 августа на "ВЭБ Арене"

Окончательную структуру календаря утвердит Исполком РФС завтра, 24 июля.

Напомним, сезон РПЛ-2019/20, прерывавшийся из-за пандемии коронавируса, завершился накануне. В чемпионате выступали три казахстанских футболиста - Бахтиер Зайнутдинов ("Ростов"), Исламбек Куат ("Оренбург") и Акмаль Бахтияров ("Сочи").

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