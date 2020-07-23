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Бахтиер Зайнутдинов поблагодарил болельщиков после окончания футбольного чемпионата в России

Его команда обеспечила себе путевку в ЛЕ.

Бахтиер Зайнутдинов поблагодарил болельщиков после окончания футбольного чемпионата в России
Бахтиер Зайнутдинов. Фото: instagram.com/bateka_11
Новости спорта Футбол Россия
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Полузащитник сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов поблагодарил болельщиков за поддержку после окончания сезона российской футбольной премьер-лиги, передают Vesti.kz.

Напомним, в РПЛ-2019/20 Зайнутдинов сыграл 17 матчей, также он провел две встречи в рамках Кубка России. 22-летний футболист забил четыре гола. "Ростов" же занял пятое место в итоговой турнирной таблице и обеспечил себе путевку в Лигу Европы на следующий сезон.

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"Сезон закончен 19/20. Спасибо болельщикам за поддержку на протяжении всего сезона!" - написал Зайнутдинов в своем аккаунте в Instagram.

 

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Метки:
Зайнутдинов Бахтиер Ростов ФК Премьер-лига России Сборная РК по футболу

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