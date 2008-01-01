Клубу казахстанца присудили техническое поражение в матче РПЛ

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц сообщил о решении в отношении матча 30-го тура российской премьер-лиги между "Крыльями Советов" и "Сочи".



"КДК РФС присудил "Сочи" поражение со счетом 0:3. Соответственно, КДК присудил победу "Крыльям Советов" со счетом 3:0", - сказал Григорьянц в беседе с "Чемпионатом".



Встреча 30-го тура Российской премьер-лиги должна была состояться в среду, 22 июля, в Самаре. Команда не смогла прилететь на игру после того, как девять представителей "Сочи" сдали положительные тесты на коронавирус.



16 июля стало известно, что в "Сочи" была выявлена вспышка коронавируса. В связи с этим был отменен матч 29-го тура чемпионата России, в котором команда должна была сыграть с "Тамбовом".



Добавим, что за "Сочи" выступает полузащитник молодежной сборной Казахстана по футболу Акмаль Бахтияров. В минувшем сезоне хавбек провел два матча за клуб в РПЛ.